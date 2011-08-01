Apple iPhone 12 SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

SAR değeri yazı dizimizin bugünkü içeriği, Apple iPhone 12 SAR değeri nedir, zararlı mı, ne yapılmalı? Akıllı telefon SAR değerleri sağlık için önemli olduğundan merak edilmektedir. Biz de yazı dizisi halinde akıllı telefonların bu değerlerini sizler için hazırlıyoruz. iPhone 12 SAR değeri kaçtır? sorusunu cevaplamadan önce SAR değeri hakkında biraz bilgi verelim.

AYRICA: Elektromanyetik Hassasiyet Nedir? Belirtileri, Sebepleri ve Tedavisi

SAR Değeri Nedir? Kaç Olmalı ve Zararlı mı?

SAR değeri, "Specific Absorption Rate" ifadesinin kısaltmasıdır. Elektronik cihazların çevreye yaydığı radyasyon olarak ifade edilen bu değer, ABD ve AB ülkeleri için farklı limitlere sahiptir. Bunlar; ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg, AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg şeklindedir.

Vücutlarımız için zararlı olan SAR değeri yüksekliği, ne kadar fazla maruz kalınırsa etkisini de o kadar artırmaktadır.

Akıllı telefonların SAR değerinde yer alan kafa SAR değeri, akıllı telefonla görüşme yaparken insan kafasına etki eden radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücuda etki eden radyasyonu ifade etmektedir.

SAR Değerinin Zararları Nelerdir?

Akıllı telefonla uzun süreler kulaklıksız konuşulursa; görüş alanında daralma, baş ağrısı, mide bulantısı, işitme bozukluğu, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı ve kalp ritminde bozukluk gibi SAR değerinin zararları sayılabilecek etkiler hissedilebilir.

SAR Değerinden Korunmak için Neler Yapılır?

SAR değerinden korunmak için uzun süreli telefon görüşmelerinde kulaklık kullanmak yararlı olacaktır. Kulaklıkla konuşurken telefonu vücudunuzdan uzağa koyarsanız, kafa SAR değerine ek olarak vücut SAR değerinden de korunursunuz.

Kulaklıkla konuşamıyorsanız, telefon görüşmelerinin süresini düşürmenizi öneririz. Ayrıca SAR değeri düşük akıllı telefonlar tercih edebilirsiniz.

Apple iPhone 12 SAR Değeri Kaçtır?

Apple iPhone 12 kafa SAR değeri: 0.99 W/kg

Apple iPhone 12 vücut SAR değeri: 0.99 W/kg

Değerler uygun olarak görülse de çocuklarınıza uzun süreler kullandırmamanızı, yatarken ve telefonda konuşurken de uzun süreler maruz kalmamanızı öneririz.

Apple iPhone 12 SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Etkilerinden korunmak için yukarıda bahsettiğimiz önlemleri almayı unutmayın. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.