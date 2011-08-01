Apple iPhone 12 Pro SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

SAR değeri yazı dizimizin bugünkü içeriği, Apple iPhone 12 Pro SAR değeri nedir, zararlı mı? Akıllı telefon SAR değerleri sağlık için önemli olduğundan merak edilmektedir. Biz de yazı dizisi halinde akıllı telefonların bu değerlerini sizler için hazırlıyoruz. iPhone 12 Pro SAR değeri kaçtır? sorusunu cevaplamadan önce bu konu hakkında biraz bilgi verelim.

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SAR Değeri Nedir? Kaç Olmalı ve Zararlı mı?

"Specific Absorption Rate" ifadesinin kısa yazımı olan SAR değeri, elektronik cihazların çevreye yaydığı radyasyondur. Bu değer; ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg, AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg şeklindedir.

Akıllı telefonlardaki kafa SAR değeri, görüşme sırasında insan kafasının etkilendiği radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücudun etkilediği radyasyonu belirtir.

SAR Değerinin Zararları Nelerdir?

Vücutlarımız için zararlı olan SAR değeri yüksekliği, ne kadar fazla maruz kalınırsa zararlı etkisini de o kadar çok artırmaktadır.

Akıllı telefonla uzun süreler kulaklıksız konuşulursa; görüş alanında daralma, baş ağrısı, mide bulantısı, işitme bozukluğu, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı ve kalp ritminde bozukluk gibi SAR değerinin zararları sayılabilecek etkiler görülebilir. Bu etkilerin hepsi görülmese de en yaygın olanı kulak çınlaması ve kulakta ince sızılarla birlikte gelen kaşıma isteğidir.

SAR Değerinden Korunmak için Neler Yapılır?

SAR değerinden korunmak için uzun süreli telefon konuşmalarında kulaklık kullanmak önemlidir. Ayrıca kulaklıkla konuşurken telefonu vücudunuzdan uzağa koymak da, kafa SAR değerine ek olarak vücut SAR değerinden de korunmayı sağlayacaktır.

Kulaklıkla konuşamıyorsanız, telefon görüşmelerinin süresini düşürmenizi öneririz. Ayrıca SAR değeri düşük akıllı telefonlar tercih edebilirsiniz.

Apple iPhone 12 Pro SAR Değeri Kaçtır?

Apple iPhone 12 Pro kafa SAR değeri: 0.99 W/kg

Apple iPhone 12 Pro vücut SAR değeri: 0.99 W/kg

Değerler uygun olarak görülse de çocuklarınıza uzun süreler kullandırmamanızı, yatarken ve telefonda konuşurken de uzun süreler maruz kalmamanızı öneririz.

Apple iPhone 12 Pro SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Etkilerinden korunmak için yukarıda bahsettiğimiz önlemleri almanızın önemli olduğunun altını tekrar çizelim. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.