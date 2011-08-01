Apple iPhone 12 Mini SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

Akıllı telefon SAR değerleri sağlık için önemli olduğundan merak edilmekte ve bu yönde araştırmalar yapılmaktadır. Biz de sizler için bu konuda içerikleri konu alıyoruz. SAR değeri yazı dizimizin bugünkü içeriği, Apple iPhone 12 Mini SAR değeri kaçtır, zararlı mı?

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Apple iPhone 12 Mini SAR Değeri Kaçtır?

Apple iPhone 12 Mini kafa SAR değeri: 0.99 W/kg

Apple iPhone 12 Mini vücut SAR değeri: 0.99 W/kg

Akıllı telefonlardaki kafa SAR değeri, görüşme sırasında insan kafasının etkilendiği radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücudun etkilediği radyasyonu belirtir.

Değerler uygun olarak görülse de çocuklarınıza uzun süreler kullandırmamanızı, yatarken ve telefonda konuşurken de uzun süreler maruz kalmamanızı öneririz.

Apple iPhone 12 Mini SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Etkilerinden korunmak için yukarıda bahsettiğimiz önlemleri almanızın önemli olduğunun altını tekrar çizelim. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.