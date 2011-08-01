Aldous Huxley Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Aldous Huxley Kimdir?" 26 Temmuz 1894 yılında Surrey, İngiltere'de dünyaya gelen Aldous Huxley, şair ve yazardır. 16 yaşındayken Eton College'da okuduğu sıralarda rahatsızlığı nedeniyle kör olma tehlikesiyle karşı kaşıya kaldığında eğitimine ara vermiştir. Daha sonradan Balliol College'da eğitimini tamamlamıştır.
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20'li yaşlarında başladığı şiir ve öykü denemelerinden sonra ilk romanı olan "Krom Sarısı" ile tanınmıştır. Roman ve denemelerinin yanı sıra kısa hikâyeler, şiir, gezi yazıları, film hikâyeleri ve senaryolar ile de uğraşmıştır. Çağdaş toplumun kusurlarını zekice ve acımasızca yargılamasının yanı sıra bilimin insan yaşamında yanlış kullanılımını da eleştirmiştir.
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Ünlü yazarın ününe ün katan asıl kitabı ise "Cesur Yeni Dünya" adlı yergi romanıdır. İlerleyen yıllarda kaleme aldığı "Algı Kapıları" ve devamı niteliğindeki "Cennet ve Cehennem" adlı romanları geniş bir yankıya sebep olarak, "beat kuşağı"nın başucu yapıtlarından biri olmuştur.
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Parapsikoloji ve mistik temelli felsefeler hakkında da çok okuyan ve bu konularda da yazılar kaleme alan ünlü yazar, 22 Kasım 1963'de Kaliforniya ABD'deki evinde hayata gözlerini yummuştur.
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Aldous Huxley Kitapları
- Krom Sarısı, 1921
- Cesur Yeni Dünya, 1932
- Maymun ve Öz, 1948
- Ses Sese Karşı
- Algı Kapıları, 1954
- Cennet ve Cehennem, 1956
- Ada, 1962
- Mona Lisa Tebessümü
- Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret, 1958
- Denemeler
- Edebiyat ve Bilim
- Ekoloji Politikası
- Kalıcı Felsefe, 1946
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