Bir önceki içeriklerimizde, WhatsApp sohbet arşivleme ve WhatsApp sohbet sabitleme gibi konulara ek olarak, WhatsApp sohbet silmek gibi konu başlıklarına da yer vermiştik. Şimdi ise, WhatsApp sohbet bildirimlerini sessize almak hakkında bilgi veriyor olacağız. Konuştuğunuz bir kişi ile ilgili sohbete ait bildirimleri kalıcı olarak sessize almak isteyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili sohbete yönelik olarak hiçbir zaman bildirim almayacaksınız. Bu yöndeki işlemler için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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WhatsApp Web Sohbet Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

1) İlgili sohbetin karşısındaki ikona tıklayalım.

2) Ardından Bildirimleri sessize al sekmesine tıklıyoruz.

3) Her zaman seçeneğini seçerek, Bildirimleri Sessize Al butonuna da tıklayıp, tüm işlemlerimizi tamamlayabiliriz.

WhatsApp'ta bir sohbet için bildirimleri sessize almak adına yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili sohbetten gelen mesajlar için, belirtmiş olduğumuz gibi hiçbir zaman bildirim almayacaksınız. WhatsApp Web sohbet bildirimlerini sessize alma konusunda bilgisi olmayanlar için ise faydalı bir anlatım olmasını temenni ederiz.