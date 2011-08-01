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WhatsApp Web Sohbet Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 21 Mart 2021 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Sohbet Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?Bir önceki içeriklerimizde, WhatsApp sohbet arşivleme ve WhatsApp sohbet sabitleme gibi konulara ek olarak, WhatsApp sohbet silmek gibi konu başlıklarına da yer vermiştik. Şimdi ise, WhatsApp sohbet bildirimlerini sessize almak hakkında bilgi veriyor olacağız. Konuştuğunuz bir kişi ile ilgili sohbete ait bildirimleri kalıcı olarak sessize almak isteyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili sohbete yönelik olarak hiçbir zaman bildirim almayacaksınız. Bu yöndeki işlemler için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Sohbet Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

1) İlgili sohbetin karşısındaki ikona tıklayalım.

WhatsApp Web Sohbet Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

2) Ardından Bildirimleri sessize al sekmesine tıklıyoruz.

WhatsApp Web Sohbet Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

3) Her zaman seçeneğini seçerek, Bildirimleri Sessize Al butonuna da tıklayıp, tüm işlemlerimizi tamamlayabiliriz.

WhatsApp Web Sohbet Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ta bir sohbet için bildirimleri sessize almak adına yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili sohbetten gelen mesajlar için, belirtmiş olduğumuz gibi hiçbir zaman bildirim almayacaksınız. WhatsApp Web sohbet bildirimlerini sessize alma konusunda bilgisi olmayanlar için ise faydalı bir anlatım olmasını temenni ederiz.


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