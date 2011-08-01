WhatsApp'ta bir kişi ile yaptığınız mesajlaşma geçmişini dilerseniz, tamamen birkaç tıklama ile silebilirsiniz. Ancak ilgili işlemin geri alınamayacağını ise hatırlatmak isteriz. WhatsApp Web sohbet silmek için ise, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır. İlgili mesajları sildiğiniz zaman, hem masaüstü, hem de mobilden ilgili mesajlar tamamen temizlenmiş olacaktır.

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WhatsApp Web Sohbet Silme Nasıl Yapılır?

1) İlgili sohbetin sağ tarafındaki ikona tıklıyoruz.

2) Sohbeti sil adlı sekmeye tıklayalım ardından.

3) Açılan penceredeki Sil adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

WhatsApp sohbet silmek ile ilgili olarak yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu işlem ise yalnızca sizin mesaj kutunuz için geçerli olacaktır. WhatsApp Web sohbet silme konusunda bilgisi olmayanlar için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.