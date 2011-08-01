Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WhatsApp Web Sohbet Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:10 - Tarih: 18 Mart 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WhatsApp Web Sohbet Silme Nasıl Yapılır?WhatsApp'ta bir kişi ile yaptığınız mesajlaşma geçmişini dilerseniz, tamamen birkaç tıklama ile silebilirsiniz. Ancak ilgili işlemin geri alınamayacağını ise hatırlatmak isteriz. WhatsApp Web sohbet silmek için ise, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır. İlgili mesajları sildiğiniz zaman, hem masaüstü, hem de mobilden ilgili mesajlar tamamen temizlenmiş olacaktır.

AYRICA: WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Sohbet Silme Nasıl Yapılır?

1) İlgili sohbetin sağ tarafındaki ikona tıklıyoruz.

WhatsApp Web Sohbet Silme Nasıl Yapılır?

2) Sohbeti sil adlı sekmeye tıklayalım ardından.

WhatsApp Web Sohbet Silme Nasıl Yapılır?

3) Açılan penceredeki Sil adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

WhatsApp Web Sohbet Silme Nasıl Yapılır?

WhatsApp sohbet silmek ile ilgili olarak yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu işlem ise yalnızca sizin mesaj kutunuz için geçerli olacaktır. WhatsApp Web sohbet silme konusunda bilgisi olmayanlar için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık