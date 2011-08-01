WhatsApp'ta sizi rahatsız edenleri engellemeniz mümkündür. Zaman zaman ise, WhatsApp engellenenleri görmek isteyebilirsiniz. Yani bu zamana kadar WhatsApp'ta engellediğiniz tüm kişileri tek bir bölümde görüntüleyebilmeniz mümkün kılınmıştır. WhatsApp Web engellenen kişileri görmek için ise, aşağıdaki adımları izledikten sonra, uygulamanız yeterli olacaktır.

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WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Diğer seçenekler butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından ise Ayarlar sekmesine tıklayalım.

3) Engellenenler adlı bölüme giriş yapalım.

4) Açılan bölüm ile engellediğimiz kişileri görebiliriz.

WhatsApp Web engellenen kişileri görmek işte bu kadar kolay... Bu zamana kadar engellediğiniz kişileri görmek için, belirtmiş olduğumuz gibi, yukarıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.