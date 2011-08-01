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WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 17 Mart 2021 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?WhatsApp'ta sizi rahatsız edenleri engellemeniz mümkündür. Zaman zaman ise, WhatsApp engellenenleri görmek isteyebilirsiniz. Yani bu zamana kadar WhatsApp'ta engellediğiniz tüm kişileri tek bir bölümde görüntüleyebilmeniz mümkün kılınmıştır. WhatsApp Web engellenen kişileri görmek için ise, aşağıdaki adımları izledikten sonra, uygulamanız yeterli olacaktır.

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WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Diğer seçenekler butonuna tıklıyoruz.

WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

2) Ardından ise Ayarlar sekmesine tıklayalım.

WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

3) Engellenenler adlı bölüme giriş yapalım.

WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

4) Açılan bölüm ile engellediğimiz kişileri görebiliriz.

WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web engellenen kişileri görmek işte bu kadar kolay... Bu zamana kadar engellediğiniz kişileri görmek için, belirtmiş olduğumuz gibi, yukarıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.


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