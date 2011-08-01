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WhatsApp Web Sohbet Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:00 - Tarih: 16 Mart 2021 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Sohbet Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?WhatsApp Web kullanırken, sohbet duvar kağıdı bildiğiniz gibi standart bir görünüme sahiptir. Ancak arzu ederseniz ve sürekli aynı sohbet duvar kağıdı görmekten de sıkıldı iseniz, WhatsApp sohbet duvar kağıdı değiştirmek mümkün kılınmıştır. WhatsApp Web duvar kağıdı değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Böylelikle, sohbet duvar kağıdı belirlediğiniz renk çerçevesinde görüntülenmeye başlayacaktır. Dilerseniz, hemen ilgili adımları açıklamaya geçiyoruz. Umarız bilmeyenler için faydalı olacaktır.

AYRICA: WhatsApp Web Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Sohbet Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Diğer seçenekler butonuna tıklayınız.

WhatsApp Web Sohbet Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından ise Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

WhatsApp Web Sohbet Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Sohbet Duvar Kağıdı bölümüne giriş yapalım.

WhatsApp Web Sohbet Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) İlgili renk seçeneklerinin arasından seçim yapabiliriz.

WhatsApp Web Sohbet Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp sohbet duvar kağıdı değiştirme yönünde bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Klasik sohbet duvar kağıdı yerine, yukarıdaki adımları izleyerek, WhatsApp Web duvar kağıdı değiştirme konusunda aksiyon alabilirsiniz. Hepsi bu kadar...


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