WhatsApp Web ile ilgili olarak hemen bir önceki içeriğimizde, masaüstü bildirimlerini kapatmak ile ilgili adımları paylaşmıştık. Şimdi ise, WhatsApp koyu tema açma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. En azından, koyu temaya alışkınsanız, WhatsApp'ta bunun mümkün olduğunu bilmenizde fayda var. WhatsApp Web koyu tema açmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

AYRICA: WhatsApp Web Bildirim Sesi Kapatma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki Tema adlı bölüme giriş yapalım.

3) Koyu seçeneğini seçip, Tamam butonuna tıklayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, WhatsApp Web koyu tema açmak yönünde bilgi paylaşımında bulunduk sizler için. Özellikle akşamları gözleriniz yoruluyor ise, bunun için, yukarıdaki adımları izleyerek WhatsApp koyu tema açma konusunda aksiyon alabilirsiniz.