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WhatsApp Web Masaüstü Bildirimlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:55 - Tarih: 14 Mart 2021 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Masaüstü Bildirimlerini Kapatma Nasıl Yapılır?WhatsApp Web ile ilgili içeriklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün, WhatsApp masaüstü bildirimlerini kapatmak ile ilgili bilgi veriyor olacağız. Dilerseniz, WhatsApp Web kullanır iken, masaüstü bildirimleri ile gelen mesajlardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Ancak elbette, masaüstü bildirimlerini kapatmak da mümkün kılınmıştır. WhatsApp Web masaüstü bildirimlerini kapatmak için, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: WhatsApp Web Bildirim Sesi Kapatma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Masaüstü Bildirimlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Diğer seçenekler butonuna tıklayın.

WhatsApp Web Masaüstü Bildirimlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Ardından ise Ayarlar sekmesine tıklayınız.

WhatsApp Web Masaüstü Bildirimlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Bildirimler adlı bölüme giriş yapalım.

WhatsApp Web Masaüstü Bildirimlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Tüm masaüstü bildirimlerini kapat adlı onay kutucuğunu işaretleyebiliriz.

WhatsApp Web Masaüstü Bildirimlerini Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizler için, WhatsApp masaüstü bildirimlerini kapatmak hakkında bilgi vermeye çalıştık. Masaüstü bildirimleri oldukça faydalıdır aslında. Ancak arzu ederseniz elbette, yukarıdaki adımları uygulayarak, WhatsApp masaüstü bildirimlerini tamamen devre dışı bırakabilmektesiniz.


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