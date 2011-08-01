WhatsApp Web kullanıyor iseniz eğer, mesajlaşırken karşı taraftan yeni bir mesaj geldiğinde, bildirim sesi geldiğini duymuş olmalısınız. Böylelikle, farklı sekmelerde iken, yeni bir mesaj geldiğinde direkt haberiniz olmaktadır. Ancak dilerseniz elbette, WhatsApp bildirim sesi kapatmak da mümkün kılınmıştır. Dolayısı ile, WhatsApp Web bildirim seslerini kapatmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

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WhatsApp Web Bildirim Sesi Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Diğer seçenekler adlı butona tıklayın.

2) Ardından ise Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Açılan bölümdeki Bildirimler sekmesine tıklayalım.

4) Sesler adlı kutucuktaki onay işaretini kaldırarak işlemleri tamamlayabiliriz.

WhatsApp Web ile ilgili olarak bu içeriğimizde, WhatsApp bildirim sesi kapatmak hakkında bilgi vermeye özen gösterdik. Eğer ki, WhatsApp bildirim sesi duymak istemiyor iseniz, yukarıdaki adımları izleyerek, ilgili özelliği devre dışı bırakabilir ve elbette dilediğiniz zaman tekrar aktive edebilirsiniz.