WhatsApp Web ile ilgili faydalı bilgiler aktarmaya ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise, WhatsApp hakkımda bilgisi değiştirme yönünde bilgi veriyor olacağız. Herkes tarafından görüntülenecek olan, sizin hakkınızda kısa bir bilgiyi veya sözü bu kutucuğa yazmayı düşünebilirsiniz. WhatsApp Web hakkımda bilgisi eklemek için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterlidir.

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WhatsApp Web Hakkımda Bilgisi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Sol üstteki profilinize tıklayınız öncelikle.

2) Hakkımda bölümündeki Düzenle butonuna tıklayın.

3) İlgili metni girdikten sonra ise Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp hakkımda bilgisi ekleme yönünde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Kendinizi daha iyi ifade edebilmek veya aklınızdaki anlamlı bir sözü paylaşmak adına, hakkımda bilgisi eklemek için yukarıdaki adımları uygulamayı düşünebilirsiniz. Bilmeyenler için ise faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz. Tüm işlemler işte bu kadar...