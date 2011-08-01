Bir önceki WhatsApp Web ile ilgili içeriğimizde, WhatsApp profil resmi değiştirmek ile ilgili adımları paylaşmıştık. Şimdi ise, WhatsApp Web isim (ad) değiştirme yönünde bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Kayıt olurken eklediğiniz ad bilgisini değiştirmek istiyorsanız, bu mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, WhatsApp isim (ad) değiştirme ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

WhatsApp Web İsim (Ad) Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sol üstteki profilinize tıklayın.

2) Adınız bölümündeki Düzenle butonuna tıklayın.

3) Adınızı yeniden girin ve Kaydet butonuna tıklayın.

Sonuç olarak ise bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp ad değiştirme konusunda bilgi vermeye çalıştık. Herkes tarafından görüntülenecek olan isminizi güncellemek istiyorsanız, yukarıdaki kolay adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...