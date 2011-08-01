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WhatsApp Web Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 23:00 - Tarih: 10 Mart 2021 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?Bildiğiniz gibi WhatsApp yalnızca mobil cihazlarda değil, web versiyonu ile bilgisayar üzerinde de kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, bazı ayarları web versiyonu ile de yapabiliyoruz. Örneğin, WhatsApp profil resmi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için, öncelikle elbette WhatsApp Web'e giriş yapmalısınız. Akabinde ise, aşağıdaki adımları izleyerek, WhatsApp Web profil resmi değiştirme konusunda bilgi edinebilir ve işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

WhatsApp Web Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sol üstteki profilinize tıklayın.

WhatsApp Web Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından mevcut profil fotoğrafınıza tıklayın.

WhatsApp Web Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Fotoğraf yükle sekmesi ile yükleme yapabilirsiniz.

WhatsApp Web Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp profil resmi değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Hesabınızı kendinize özel kılmak için, yukarıdaki adımlar doğrultusunda, profil fotoğrafınızı hesabınıza yükleyebilirsiniz.


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