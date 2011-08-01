WhatsApp sohbet arşivlemek birçok açıdan faydalı olabilmektedir. Örneğin, WhatsApp sohbeti silmeden gizlemek istiyorsanız, bunun için bir seçenek yok. İşte bu gibi konularda yapmanız gereken ve ana sayfanızda sohbetin görüntülenmesini de istemiyorsanız, yapılması gereken tek şey ilgili sohbeti arşivlemektir. WhatsApp Web sohbet arşivlemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, ilgili sohbet yalnızca "arşivlenmiş sohbetler" sayfasında görüntülenecektir.

AYRICA: WhatsApp Web Sohbet Sabitleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Sohbet Arşivleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sohbetin karşısındaki ikona tıklıyoruz.

2) Sohbeti arşivle adlı sekmeye tıklıyoruz.

3) Görebileceğiniz üzere ilgili sohbet arşivlenmiştir.

Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp sohbet arşivleme yönünde bilgi vermeye çalıştık. WhatsApp sohbet gizleme gibi bir ihtiyacınız var ise, sohbetleri bu şekilde arşivleyerek, bu yönde aksiyon alabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Çünkü, WhatsApp Web sohbet gizlemek gibi bir özellik olmadığı için, sohbet arşivlemek en mantıklı yöntem olacaktır. Hepsi bu kadar...