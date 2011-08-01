WhatsApp Web ile ilgili olarak hemen bir önceki içeriğimizde WhatsApp sohbet silmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, WhatsApp sohbet sabitlemek ile ilgili bilgi paylaşıyor olacağız. WhatsApp Web üzerinde bir sohbeti en üste sabitlemek istiyorsanız, yani dilediğiniz bir sohbetin, tüm konuşmalardan önce yer almasını istiyor iseniz, WhatsApp Web sohbet sabitleme özelliğini kullanabilirsiniz. İlgili işleme yönelik olarak ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: WhatsApp Web Engellenenleri Görme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Sohbet Sabitleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili sohbetin karşısındaki ikona tıklıyoruz.

2) Sabitle adlı sekmeye tıklıyoruz.

3) Görebileceğiniz üzere, ilgili sohbet sabitlenmiş bulunmaktadır.

Sonuç olarak, dilediğiniz bir sohbeti, tüm sohbetlerin üstünde konumlandırmak istiyorsanız, yukarıda paylaştığımız adımları izleyebilirsiniz. Bu şekilde, sizin için özel olan bir kişi ile yaptığınız sohbete de, WhatsApp sohbet sabitleme özelliği ile, daha hızlı ulaşabilirsiniz.