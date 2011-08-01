WhatsApp Web ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde sizlerle, WhatsApp emoji eklemek ve WhatsApp mesaj okundu bilgisi öğrenme gibi konuları paylaşmıştık. Ayrıca bilmeyenler için de faydalı olabilecek, WhatsApp kişi engellemek ve WhatsApp Web sohbet arşivleme gibi içerikler de kaleme aldık. Bugün ise, WhatsApp Web durum görmek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Dilerseniz WhatsApp rehberinizdeki kişilerin durum paylaşımlarını, aşağıdaki görselde yer alan "Durum" adlı ikona tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: WhatsApp Web Sohbet Bildirimleri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Durum Görme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp Web durum görme konusunda bilgi paylaşımında bulunduk. Eğer siz de arkadaşlarınızın WhatsApp durumunu görmek istiyorsanız, yukarıdaki görselde yer alan Durum ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bir başka WhatsApp ile ilgili içeriğimizde görüşmek üzere.