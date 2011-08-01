WhatsApp'ta rehberinizdeki bir kişiye, mesaj gönderdiğinizde ve ilgili kişi de mesajı okuduğunda, mavi tik belirir. Bu mavi tik, mesajın karşıdaki kişi tarafından görüntülendiğinin göstergesidir. Bu bağlamda, elbette WhatsApp mesaj okundu bilgisi öğrenmek bu şekilde mümkündür ve ayrıca WhatsApp mesaj okunma saati öğrenmek de mümkün kılınmıştır. WhatsApp mesaj okundu bilgisi öğrenmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Öncelikle, ilgili sohbete giriş yapınız ve ardından aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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WhatsApp Web Mesaj Okundu Bilgisi Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) İlgili mesajın üzerine gelerek, karşımıza çıkan ikona tıklıyoruz.

2) Mesaj bilgisi adlı sekmeye tıklayalım akabinde.

3) Açılan bölümde mesaj okundu bilgisi ile ilgili detayları görebilirsiniz.

Eğer ki, WhatsApp mesaj okundu bilgisi ile ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız, yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Yukarıdaki adımlar ile, WhatsApp Web mesaj okunma saati konusunda da bilgi sahibi olabileceksiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını dileriz.