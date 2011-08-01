Günümüzde birçok insan duygu ve düşüncelerini, mesajlaşır iken, emojiler ile ifade etmektedir. Bu yüzden popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta da elbette birçok emoji bulunmaktadır. WhatsApp emoji eklemek ise oldukça kolay bir işlem. WhatsApp Web mesaja emoji eklemek için ise, ilgili sohbetin içerisine girmeniz gerekli öncelikle. Akabinde mesaj yazar iken, aşağıdaki adımları izleyerek, mesaja emoji ekleme konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

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WhatsApp Web Emoji Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Mesaja emoji ekleme simgesine tıklayalım öncelikle.

2) Dilediğimiz bir emoji üzerine tıklayarak işlemi tamamlayabiliriz.

Yukarıdaki adımlar ile, WhatsApp Web emoji ekleme yönünde bilgi sahibi oldunuz. Arkadaşlarınız veya dostlarınız ile sohbet ederken, duygularınızı ifade etmek için, emojileri kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde ilgili sohbetin daha samimi ve içten olması da mümkün olacaktır.