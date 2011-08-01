WhatsApp'ta sizi sürekli rahatsız eden bir kimse olabilir. Bu durum ise birçok kullanıcının başına gelebilmektedir. Bu yüzden, WhatsApp kişi engelleme işlemi oldukça kolaydır. Yani bir kişinin size hiçbir zaman mesaj gönderememesini ve arayamamasını istiyorsanız, direkt engellemeyi düşünebilirsiniz. WhatsApp Web kişi engellemek için ise, öncelikle ilgili kişi ile olan bir sohbete giriş yapınız. Ardından ise, hemen aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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WhatsApp Web Kişi Engelleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sağ menüdeki butona gelerek, Kişi bilgisi sekmesine tıklıyoruz.

2) Biraz aşağı indikten sonra, Engelle butonuna tıklayalım.

3) Açılan penceredeki Engelle butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimiz ile, WhatsApp kişi engellemek hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. WhatsApp'ta rahatsız olduğunuz bir kişiyi, yukarıdaki adımları uygulayarak, kalıcı olarak engelleyebilirsiniz.