WhatsApp Özel Sohbeti Telefona Kısayol Olarak Ekleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp kullanırken, sık iletişimde olduğunuz kişiyle olan sohbet penceresini, dilerseniz telefonlarınızda ana ekrana kısayol olarak ekleyebilirsiniz. WhatsApp uygulamasına girip, sohbet penceresi oluşturmak yerine özellikle sık iletişimde olduğunuz kişi ya da kişileri telefonunuzun ekranına kısayol olarak eklemek daha pratik olabilir. WhatsApp sohbeti telefon ekranına kısayol olarak ekleme nasıl yapılır? adım adım sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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WhatsApp Sohbeti Telefon Ekranına Kısayol Olarak Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, ana ekrana kısayol olarak eklemek istediğimiz bir sohbete giriş yapalım ve akabinde profilin hemen yanındaki, sağ üst köşedeki simgeye tıklayalım.

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Açılan pencerede, “Diğer” bağlantısına gelelim.

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Diğer bağlantısına tıkladığımızda, karşımıza çıkan ekranda “Kısayol ekle” özelliğini seçelim.

Son olarak, “Ana ekrana eklensin mi?” işlem penceresinde, “Ekle” butonuna tıklayalım.

Sohbeti ana ekrana eklediğimizde sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

WhatsApp sohbeti telefon ekranına kısayol olarak ekleme nasıl yapılır? ile ilgili adımlar bu şekildeydi. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.