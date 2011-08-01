Vladimir Nabokov Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

"Vladimir Nabokov Kimdir?" yazımız ile karşınızdayız. 22 Nisan 1899 tarihinde St. Petersburg, Rusya'da dünyaya gelen ABD'li yazar Vladimir Vladimiroviç Nabokov, ilk eserlerine anadilinde başlasa da daha sonra, özel eğitim görerek öğrendiği İngilizce ile yazdığı romanlarla ününe kavuştu. Aristokrat bir ailenin çocuğu olan ve iyi eğitim alarak zamanla ülkesinde ünlenen yazar, anadilinde romanlar, hikâyeler, oyunlar ve şiirler yazdı.

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En ünlü eseri Stanley Kubrick ve Adrian Lyne tarafından filme alınan "Lolita" adlı romanıdır. Ayrıca yazarlığı dışında da kelebek toplayıcılığını seven ve bir satranç problemi yaratıcısı olan Vladimir Nabokov, Tolstoy'u dahiyane ve Dostoyevski'yi ise sıradan bir yazar olarak değerlendirmesi ile bazı kişilerden de eleştiri almıştır.

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"Böyle bir dünyada akıl sağlığımı korumak için tek şansım, anormal görünmek..." diyen ünlü yazar, 2 Temmuz 1977'de 78 yaşında İsviçre'nin Montreux kentinde vefat etmiştir.

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Vladimir Nabokov Kitapları

Maşenka - 1926

Rua, Dam, Vale - 1928

Lujin Savunması - 1930

Göz - 1930

Karanlıkta Kahkaha - 1932

Cinnet - 1936

İnfaza Çağrı - 1938

Sebastian Knight'ın Gerçek Yaşamı - 1941

Lolita - 1955

Pnin - 1957

Solgun Ateş - 1962

Ada ya da Arzu - 1969

Saydam Şeyler - 1972

Laura'nın Aslı - 1977

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