21 Ekim 1929'da ABD'de dünyaya gelen Ursula K. Le Guin, bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak görülmektedir. Eserlerinde Jung Kuramının, taoizmin, varoluşçuluğun ve yunan mitolojisinin etkilerini bulunduran, lisans eğitimini Massachusetts-Radcliffe College'da tamamlayan ünlü yazar, ardından Columbia Üniversitesi'ni bitirdi ve "Fransa ve İtalya’da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı" üzerine de yüksek lisans yaptı.
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ABD'nin Oregon eyaletinde kocası, üç çocuğu ve dört torunu ile yaşamına devam eden ünlü yazar, ilk öyküsünü 1962 yılında yayınladı. Daha sonra 1969 yılında kaleme aldığı "Karanlığın Sol Eli" adlı romanıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü sayılan Hugo ve Nebula ödüllerini almıştır ve şöhret kapılarını açmıştır.
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1974'te yayınladığı "Mülksüzler" bilim kurgu romanıyla da tekrardan aynı ödüllerin sahibi olmuştur. Bilim kurgu ve fantastik kurgunun yanı sıra şiir ve çocuk kitapları da kaleme alan Ursula K. Le Guin, Ged (Çevik Atmaca) karakteri ile de birçok okurun kişiliğine etki etmiştir. Ünlü yazar, 22 Ocak 2018, Portland, Oregon, ABD'de hayata gözlerini yummuştur.
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Ursula K. Le Guin Kitapları - Türkçe Yayınlanmış Eserleri
- Öteki Rüzgar (The Other Wind), 2004
- Yerdeniz Öyküleri (Tales from Earthsea), 2001
- Tehanu (Tehanu), 1996
- En Uzak Sahil (The Farthest Shore), 1995
- Atuan Mezarları (The Tombs of Atuan), 1995
- Yerdeniz Büyücüsü (Wizard of Earthsea), 1994
- Marifetler (Gifts), 2006
- Sesler (Voices), 2008
- Güçler (Powers), 2010
- Uçuştan Uçuşa (Changing Planes), 2004
- Başka Bir Yer, 2002
- Hep Yuvaya Dönmek (Always Coming Home), 2002
- Bağışlanmanın Dört Yolu (Four Ways to Forgiveness), 2001
- Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar (Makaleler), 1999
- Dünyaya Orman Denir (The Word for World Is Forest), 1996
- Rocannon’un Dünyası (Rocannon's World), 1995
- Her Yerden Çok Uzakta (Very Far Away from Anywhere Else), 1995
- Başlama Yeri (The Beginning Place), 1995
- Balıkçıl Gözü (The Eye of the Heron), 1995
- Hayaller Şehri (City of Illusions), (Yeni baskısı Yanılsamalar Kenti), 1994
- Karanlığın Sol Eli (The Left Hand of Darkness), 1993
- Atmacanın Türküsü, 1992
- Gülün Günlüğü, 1992
- Mülksüzler (The Dispossessed: An Ambiguous Utopia), 1990
- Sürgün Gezegeni (Planet of Exile), 1999
- Kanatlı Kediler Masalı - 1 Dört Yavru, 2008
- Kanatlı Kediler Masalı - 2 Yuvaya Dönüş, 2008
- Kanatlı Kediler Masalı - 3 Yeni Arkadaş, 2008
- Kanatlı Kediler Masalı - 4 Kentte Tek Başına, 2008
- İçdeniz Balıkçısı (A Fisherman Of the Inland Sea), 2007
- Lavinia, 2009
- Malafrena, 2013
- Dünyanın Doğum Günü (The Birthday of the World And Other Stories), 2005
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