21 Ekim 1929'da ABD'de dünyaya gelen Ursula K. Le Guin, bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak görülmektedir. Eserlerinde Jung Kuramının, taoizmin, varoluşçuluğun ve yunan mitolojisinin etkilerini bulunduran, lisans eğitimini Massachusetts-Radcliffe College'da tamamlayan ünlü yazar, ardından Columbia Üniversitesi'ni bitirdi ve "Fransa ve İtalya’da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı" üzerine de yüksek lisans yaptı.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

ABD'nin Oregon eyaletinde kocası, üç çocuğu ve dört torunu ile yaşamına devam eden ünlü yazar, ilk öyküsünü 1962 yılında yayınladı. Daha sonra 1969 yılında kaleme aldığı "Karanlığın Sol Eli" adlı romanıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü sayılan Hugo ve Nebula ödüllerini almıştır ve şöhret kapılarını açmıştır.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

1974'te yayınladığı "Mülksüzler" bilim kurgu romanıyla da tekrardan aynı ödüllerin sahibi olmuştur. Bilim kurgu ve fantastik kurgunun yanı sıra şiir ve çocuk kitapları da kaleme alan Ursula K. Le Guin, Ged (Çevik Atmaca) karakteri ile de birçok okurun kişiliğine etki etmiştir. Ünlü yazar, 22 Ocak 2018, Portland, Oregon, ABD'de hayata gözlerini yummuştur.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Ursula K. Le Guin Kitapları - Türkçe Yayınlanmış Eserleri

Öteki Rüzgar (The Other Wind), 2004

Yerdeniz Öyküleri (Tales from Earthsea), 2001

Tehanu (Tehanu), 1996

En Uzak Sahil (The Farthest Shore), 1995

Atuan Mezarları (The Tombs of Atuan), 1995

Yerdeniz Büyücüsü (Wizard of Earthsea), 1994

Marifetler (Gifts), 2006

Sesler (Voices), 2008

Güçler (Powers), 2010

Uçuştan Uçuşa (Changing Planes), 2004

Başka Bir Yer, 2002

Hep Yuvaya Dönmek (Always Coming Home), 2002

Bağışlanmanın Dört Yolu (Four Ways to Forgiveness), 2001

Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar (Makaleler), 1999

Dünyaya Orman Denir (The Word for World Is Forest), 1996

Rocannon’un Dünyası (Rocannon's World), 1995

Her Yerden Çok Uzakta (Very Far Away from Anywhere Else), 1995

Başlama Yeri (The Beginning Place), 1995

Balıkçıl Gözü (The Eye of the Heron), 1995

Hayaller Şehri (City of Illusions), (Yeni baskısı Yanılsamalar Kenti), 1994

Karanlığın Sol Eli (The Left Hand of Darkness), 1993

Atmacanın Türküsü, 1992

Gülün Günlüğü, 1992

Mülksüzler (The Dispossessed: An Ambiguous Utopia), 1990

Sürgün Gezegeni (Planet of Exile), 1999

Kanatlı Kediler Masalı - 1 Dört Yavru, 2008

Kanatlı Kediler Masalı - 2 Yuvaya Dönüş, 2008

Kanatlı Kediler Masalı - 3 Yeni Arkadaş, 2008

Kanatlı Kediler Masalı - 4 Kentte Tek Başına, 2008

İçdeniz Balıkçısı (A Fisherman Of the Inland Sea), 2007

Lavinia, 2009

Malafrena, 2013

Dünyanın Doğum Günü (The Birthday of the World And Other Stories), 2005

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Ursula K. Le Guin kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.