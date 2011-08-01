Samsung Galaxy Note 10 (Lite - Plus) SAR Değeri Nedir? Zararlı mı?

Akıllı telefon SAR değerleri, yeni cihaz alırken o kadar önemsenmese de sağlık için dikkat edilmesi gereken parametrelerden biridir. SAR değeri yazı dizimiz için hazırladığımız bugünkü içerik, Samsung Galaxy Note 10 SAR değeri kaçtır, zararlı mı? Aileden Galaxy Note 10 Lite ve Note 10 Plus modelleri de içerikte yer almaktadır.

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Elektronik cihazların çevreye yaydığı radyasyon seviyesi SAR değeri cinsinden bildirilmekte olup, bu değer; ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg; AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg şeklindedir.

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Samsung Galaxy Note 10 SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy Note 10 kafa SAR değeri: 0209 W/kg

Samsung Galaxy Note 10 vücut SAR değeri: 1.523 W/kg

Samsung Galaxy Note 10 Lite SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy Note 10 Lite kafa SAR değeri: 0.291 W/kg

Samsung Galaxy Note 10 Lite vücut SAR değeri: 1.077 W/kg

Samsung Galaxy Note 10 Plus SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy Note 10 Plus kafa SAR değeri: 0.187 W/kg

Samsung Galaxy Note 10 Plus vücut SAR değeri: 1.404 W/kg

Akıllı telefonlardaki kafa SAR değeri, görüşme sırasında insan kafasının etkilendiği radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücudun etkilediği radyasyonu belirtir.

Samsung Galaxy Note 10 SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Etkilerinden korunmak için görüşmeler sırasında kulaklık kullanılması önemlidir. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.