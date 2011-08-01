Samsung Galaxy S10 (Lite - Plus - 5G) SAR Değeri Nedir? Zararlı mı?

Akıllı telefon SAR değerleri, sağlık için oldukça önemlidir. Bu nedenle de merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Biz de sizler için bu konuda içerikleri hazırlıyoruz. SAR değeri yazı dizimizin bugünkü içeriği, Samsung Galaxy S10 SAR değeri kaçtır, zararlı mı? Aileden Galaxy S10 Lite, Plus ve 5G modelleri de içerikte yer almaktadır.

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Elektronik cihazların yaydığı radyasyon seviyesi SAR değeri cinsinden bildirilmektedir. Bu değer; ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg; AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg şeklindedir ve bu değerlerin üzeri zararlı kabul edilmiştir.

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Samsung Galaxy S10 SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy S10 kafa SAR değeri: 0.477 W/kg

Samsung Galaxy S10 vücut SAR değeri: 1.593 W/kg

Samsung Galaxy S10 Lite SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy S10 Lite kafa SAR değeri: 0.69 W/kg

Samsung Galaxy S10 Lite vücut SAR değeri: 0.93 W/kg

Samsung Galaxy S10 Plus SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy S10 Plus kafa SAR değeri: 0.516 W/kg

Samsung Galaxy S10 Plus vücut SAR değeri: 1.582 W/kg

Samsung Galaxy S10 5G SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy S10 5G kafa SAR değeri: 0.264 W/kg

Samsung Galaxy S10 5G vücut SAR değeri: 1.55 W/kg

Akıllı telefonlardaki kafa SAR değeri, görüşme sırasında insan kafasının etkilendiği radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücudun etkilediği radyasyonu belirtir.

Samsung Galaxy S10 SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Ailenin üyelerinin sar değerleri birbirleriyle aynı olup, etkilerinden korunmak için görüşmeler sırasında kulaklık kullanılması önemlidir. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.