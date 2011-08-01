Samsung Galaxy S20 Ultra SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

Akıllı telefon SAR değerleri merak edilmektedir. SAR değeri yazı dizimizin bugünkü içeriği, Samsung Galaxy S20 Ultra SAR değeri nedir, zararlı mı, ne yapılmalı? Galaxy S20 Ultra SAR değeri kaçtır? sorusunu cevaplamadan önce isterseniz SAR değeri hakkında bilgi verelim.

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SAR Değeri Nedir? Kaç Olmalı ve Zararlı mı?

"Specific Absorption Rate" kısalması olan SAR değeri, elektronik cihazların çevreye yaydığı radyasyon değeridir. ABD ve AB ülkeleri için farklı sınırlar olan bu değere bakacak olursak; ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg, AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg şeklindedir.

SAR değeri yüksekliği, vücutlarımız için zararlıdır ve ne kadar fazla maruz kalınırsa etkisi de o kadar artmaktadır.

Akıllı telefonların SAR değerinde kafa SAR değeri ve gövde-vücut SAR değeri adında iki değer vardır. Kafa SAR değeri, akıllı telefonla görüşme yaparken insan kafasına etki eden radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücuda etki eden radyasyonu ifade etmektedir.

SAR Değerinin Zararları Nelerdir?

SAR değerinin zararları hakkında konuşursak; örneğin akıllı telefonla 30 dakika ya da üzerinde kulağınıza dayayarak görüşme yaparsanız, görüş alanında daralma, baş ağrısı, mide bulantısı, işitme bozukluğu, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı ve kalp ritminde bozukluk gibi etkileri hissedebileceğinizi söyleyebiliriz. Hemen etkisi olmasa da uzun sürelerde gün aşırı kullanıyorsanız, kulak çınlamasını ve hafif sızlama gibi hisler olabilir.

SAR Değerinden Korunmak için Neler Yapılır?

SAR değerinden korunmak için uzun süreli telefon görüşmeleri yapacaksanız, kulaklık kullanmak önemlidir. Kulaklıkla konuşurken telefonu vücudunuzdan uzağa koyarsanız, kafa SAR değerine ek olarak vücut SAR değerinden de korunursunuz. Kulaklıkla konuşamıyorsanız, telefon görüşmelerinin süresini düşürmenizi öneririz. Ayrıca SAR değeri düşük akıllı telefonlar tercih edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ultra SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy S20 Ultra kafa SAR değeri: 0.319 W/kg

Samsung Galaxy S20 Ultra vücut SAR değeri 1.557 W/kg

Değerler uygun olarak görülse de çocuklarınıza uzun süreler kullandırmamanızı, yatarken ve telefonda konuşurken de uzun süreler maruz kalmamanızı öneririz.

Samsung Galaxy S20 Ultra SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Etkilerinden korunmak için yukarıda bahsettiğimiz önlemleri almayı unutmayın. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.