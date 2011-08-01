Samsung Galaxy S20 SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

SAR değeri nedir? sorusunun cevabı, "Specific Absorption Rate" ifadesinin kısaltılmışı olan SAR değeri, ilgili elektronik cihazın çevreye yaydığı en yüksek radyasyon seviyesidir. Önemli olduğu nedeni ile de akıllı telefon SAR değerleri merak edilmektedir. Bu yazımızda da Samsung Galaxy S20 SAR değeri nedir, zararlı mı, ne yapılmalı sorularını işleyeceğiz.

Galaxy S20 SAR değeri kaçtır? cevabına geçmeden önce SAR değeri hakkında bilgi verelim.

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SAR Değeri Nedir? Kaç Olmalı ve Zararlı mı?

Elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgalara, radyasyona SAR değeri dendiğinden bahsetmiştik. SAR değeri, ABD ve AB ülkeleri için belirlenen limitlerde olmalıdır. Bunlar da; ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg, AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg aşılmamalıdır.

SAR değeri yüksekliği çeşitli zararlara neden olmaktadır. Bu etkiye ne kadar fazla maruz kalınırsa etkisi de o kadar fazladır. Bu nedenle yeni akıllı telefon alırken, SAR değerlerini de karşılaştırmak ya da kullanım sırasında bu etkiye maruz kalmayı azaltmak için neler yapılması gerektiğinin bilincinde olmak önemlidir.

Akıllı telefonların SAR değerine bakıldığında iki değer karşımıza çıkacaktır. Bunlar, kafa SAR değeri ve gövde-vücut SAR değeri şeklindedir. Kafa SAR değeri, akıllı telefonla görüşme yaparken insan kafasının maruz kaldığı radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücudun maruz kaldığı radyasyonu belirtmektedir.

SAR Değerinin Zararları Nelerdir?

SAR değerinin zararları hakkında konuşursak. Eğer yüksek değere sahip bir telefonla 30-60 dakika ya da üzerinde kulağınıza dayayarak görüşme yaparsanız, görüş alanında daralma, baş ağrısı, mide bulantısı, işitme bozukluğu, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, kalp ritminde bozukluk gibi etkileri hissedebilirsiniz.

SAR Değerinden Korunmak için Neler Yapılır?

SAR değerinden korunmak için uzun süreli telefon görüşmeleri yapacaksanız kulaklıkla kullanmak oldukça etkilidir. Kulaklık ile görüşme sağladığınızda kafa SAR değerinden hiçbir şekilde etkilenmezsiniz. Evde kulaklık ile konuşurken telefonu vücudunuzdan uzağa koymanız da kafa SAR değerine ek olarak vücut SAR değerinden koruyacaktır.

Kulaklıkla konuşamıyorsanız, telefon görüşmelerinin süresini düşürmenizi öneririz.

Ek olarak SAR değeri düşük akıllı telefonlar tercih edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 SAR Değeri Kaçtır?

SAR Değeri hakkında bilgi verdikten sonra konumuza gelecek olursak; Samsung Galaxy S20 kafa SAR değeri 0.279 W/kg, Samsung Galaxy S20 vücut SAR değeri 1.525 W/kg şeklindedir.

Oranlara baktığımızda değerler için uygun olduğunu görüyoruz. Ancak çocuklarınıza uzun süreler kullandırmamanızı, yatarken ve telefonda konuşurken uzun süreler maruz kalmamanızı öneririz.

Samsung Galaxy S20 SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Etkilerinden korunmak için yukarıda bahsettiğimiz önlemleri almayı unutmayın. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.