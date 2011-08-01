Samsung Galaxy S20 Plus SAR Değeri Nedir? Uygun mu? Zararlı mı?

SAR değeri önemli olduğu için akıllı telefon SAR değerleri merak edilmektedir. Bu yazımızda da Samsung Galaxy S20 Plus SAR değeri nedir, zararlı mı, ne yapılmalı sorularını işleyeceğiz. Galaxy S20 Plus SAR değeri kaçtır? cevabına geçmeden önce isterseniz SAR değeri hakkında bilgi verelim.

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SAR Değeri Nedir? Kaç Olmalı ve Zararlı mı?

"Specific Absorption Rate" ifadesinin kısaltılmışı olan SAR değeri, ilgili elektronik cihazın çevreye yaydığı en yüksek radyasyon seviyesidir. ABD ve AB ülkeleri için farklı limitler belirlenmiştir. Bunlar, ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg; AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg şeklindedir ve bu değerlerin üzeri zararlı kabul edilmiştir.

SAR değeri yüksekliği zararlı olmakla birlikte bu etkiye ne kadar fazla maruz kalınırsa etkisi de o kadar artar. Bu nedenle yeni akıllı telefon alırken, SAR değerlerini de karşılaştırmak ya da kullanım sırasında bu etkiye maruz kalmayı azaltmak için neler yapılması gerektiğinin bilincinde olmak önemlidir.

Akıllı telefonların SAR değerinde kafa SAR değeri ve gövde-vücut SAR değeri adında iki değer vardır. Kafa SAR değeri, akıllı telefonla görüşme yaparken insan kafasına etki eden radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücuda etki eden radyasyonu belirtmektedir.

SAR Değerinin Zararları Nelerdir?

SAR değerinin zararları olarak eğer yüksek değere sahip bir telefonla 30 dakika ya da üzerinde kulağınıza dayayarak görüşme yaparsanız, görüş alanında daralma, baş ağrısı, mide bulantısı, işitme bozukluğu, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı ve kalp ritminde bozukluk gibi etkileri hissedebileceğinizi söyleyebiliriz.

SAR Değerinden Korunmak için Neler Yapılır?

SAR değerinden korunmak için uzun süreli telefon görüşmeleri yapacaksanız, kulaklık kullanmak önemlidir. Kulaklıkla konuşurken telefonu vücudunuzdan uzağa koyarsanız, kafa SAR değerine ek olarak vücut SAR değerinden etkilenmezsiniz. Kulaklıkla konuşamıyorsanız, telefon görüşmelerinin süresini düşürmenizi öneririz. Ek olarak SAR değeri düşük akıllı telefonlar tercih edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Plus SAR Değeri Kaçtır?

SAR Değeri hakkında bilgi verdikten sonra konumuza gelecek olursak; Samsung Galaxy S20 Plus kafa SAR değeri 0.376 W/kg, Samsung Galaxy S20 Plus vücut SAR değeri 1.570 W/kg şeklindedir.

Değerler uygun olarak görülse de çocuklarınıza uzun süreler kullandırmamanızı, yatarken ve telefonda konuşurken de uzun süreler maruz kalmamanızı öneririz.

Samsung Galaxy S20 Plus SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Etkilerinden korunmak için yukarıda bahsettiğimiz önlemleri almayı unutmayın. Konuyla ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.