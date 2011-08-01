Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra SAR Değeri Nedir? Zararlı mı?

Akıllı telefon SAR değerleri, sağlık için önemli olduğundan dolayı internet üzerinden araştırılmaktadır. Biz de sizler için telefon modellerinin sar değerlerini içerik olarak hazırlıyoruz. SAR değeri yazı dizimizin bugünkü içeriği, Samsung Galaxy Note 20 SAR değeri kaçtır, zararlı mı? Galaxy Note 20 Ultra modeli de içerikte yer almaktadır.

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Elektronik cihazların yaydığı radyasyon seviyesi anlamına gelen SAR değeri, bölgelere göre farklı sınırlandırmalar almıştır. ABD için standart SAR değeri 1.6 W/kg; AB ülkelerinde de standart SAR değeri 2.0 W/kg şeklindedir ve üzeri zararlı kabul edilmiştir.

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Samsung Galaxy Note 20 SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy Note 20 kafa SAR değeri: 0.359 W/kg

Samsung Galaxy Note 20 vücut SAR değeri: 1.366 W/kg

Samsung Galaxy Note 20 Ultra SAR Değeri Kaçtır?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra kafa SAR değeri: 0.32 W/kg

Samsung Galaxy Note 20 Ultra vücut SAR değeri: 1.47 W/kg

Açıklanan kafa SAR değeri, görüşme sırasında insan kafasının etkilendiği radyasyonu belirtirken, gövde SAR değeri ise vücudun etkilediği radyasyonu belirtir.

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra SAR değeri kaçtır, nedir, zararlı mı? sorularına cevap vermeye çalıştık. Ailenin üyelerinin sar değerleri birbirleriyle aynı olup, etkilerinden korunmak için görüşmeler sırasında kulaklık kullanılması önemlidir. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.