Louisa May Alcott Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımızın günün yazısı ise; "Louisa May Alcott Kimdir?" Louisa May Alcott, 29 Kasım 1832 yılında dünyaya gelen ABD'li yazardır. Üç kız kardeşi ile geçirdiği çocukluk yıllarından biyografik izler taşıyan "Küçük Kadınlar" romanıyla tanınan ünlü yazar, gençlik yıllarında kadın hakları ve köleliğin kaldırılması için çokça mücadele vermiştir.

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Aile bütçesine katkıda bulunabilmek için öğretmenlik, hemşirelik, dadılık, temizlikçilik gibi işler yaparken, bir yandan da yazarlık denemeleri yapan Louisa May Alcott, ahlaki dersler veren çocuk hikâyeleri de yazmıştır.

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Hiçbir zaman evlenmeyen, ancak ölen kız kardeşinin çocuğu olan Louisa May Nieriker'i evlat edinen ünlü yazar, 6 Mart 1888'de, 55 yaşında hayatını kaybetmiştir.

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Louisa May Alcott Kitapları

Küçük Kadınlar

İyi Hanımlar

Küçük Erkekler

Jo'nun Çocukları

Eski Kafalı Kız

Jo Teyze'nin Karalamaları

Sekiz Kuzen

Gül Açarken

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