Kendi İşini Kurmak mı? Maaşlı Çalışmak mı Mantıklı?

İnsanların birçoğu kendi işini kurmak mı maaşlı çalışmak mı şeklinde soru işaretlerine sahip olabilmektedir. Bu soruların en temel sebebi ise, günümüzde iş bulma şartlarının zorlaşması ve yetersiz maaşlardan kaynaklanabilmektedir. Kendini işini kurmak veya maaşlı çalışmak kendi içerisinde birtakım avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Teknobeyin olarak biz de sizlerle bu yöndeki düşüncelerimizi, notlarımızı paylaşmak istiyoruz. Aklında, kendi işini kurmak mantıklı mı gibi sorular olanlar için de faydalı olacağı kanısındayız. Kahveniz de hazır ise, içeriğimizi kaleme almaya başlayalım.

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Kendi İşini Kurmak mı? Maaşlı Çalışmak mı?

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1) Kendi İşini Kurmak Mantıklı mı?

Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Girişimcilik aslında daha da yoğun çalışma saatlerini beraberinde getirmektedir. Çünkü kendi işinizin başında olmanız ve işlerinizi, gelir-giderinizi düzenli takip etmeniz gerekecek.

Kendi işinizi kurduğunuz ilk zamanlarda, oldukça yorgun zamanlar da sizi bekliyor olacak. Ancak elbette işinizi belirli bir seviyeye getirdiğinizde, bu size özgürlük olarak geri dönecektir. Yani risk almak sizin için problem değil ise, kendi işini kurmak içerisinde bulunduğumuz bu devirde mükemmel bir tercihtir.

Kendi işinizi kurarken sağlam ortaklıklar ile bu durumu daha iyi bir şekilde başlatabilirsiniz. Böylelikle, tek başınıza büyük bir yük altına girmek yerine, ortağınız ile eşit efor sarf ederek, işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. İşiniz için bir ortak gerekip gerekmediğine ise, sektörünüze göre karar verebilirsiniz.

2) Maaşlı Çalışmanın Avantajları ve Dezavantajları

Gelelim, diğer bir başlığa... Maaşlı çalışmak zaten toplumun çoğunluğunun yaptığı bir şey olup, bu şekilde büyük seviye bir risk almanıza da gerek kalmaz. Çünkü her ay, işinizi mükemmel yapmasanız bile, maaşınız aynı şekilde yatacaktır. Fakat bu durum, sizi genellikle hep aynı konumda tutabilir.

Girişimcilikte yükseleceğiniz seviyenin neredeyse bir sınırı yok iken, maaşlı çalışarak gelebileceğiniz seviyenin belirli bir noktası bulunur. Eğer risk almak size göre değil ise, kesinlikle maaşlı çalışmak mantıklı bir seçim olacaktır. Böylelikle, kendinizi çok da strese sokmadan, mental açıdan kendinizi yıpratmadan, maaşlı çalışmaya devam edebilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, kendi işini kurmak mantıklı mı sorusunu yanıtlamaya çalışmamızın yanı sıra, maaşlı çalışmanın avantajları ve dezavantajları hususuna da değinmeye çalıştık. Bu tamamen doğanız ile ilgili. Eğer kısıtlı olan ömrünüzde, daha fazla özgürlüğe sahip olmak ve risk alarak, iz bırakmak istiyorsanız, kendiniz bir şeyler deneyebilirsiniz. Ancak eğer ki risk almak sizi yoracak, yıpratacak ise, maaşlı işininize devam ederek, bu yönde stabil bir yaşantı sürmeye karar verebilirsiniz. Seçim sizin, hayat da öyle.