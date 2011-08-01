LinkedIn ile İş Bulmak için 5 Önemli Husus

İlk olarak Reid Hoffman tarafından kurulan ve günümüzde iş dünyasındaki milyonlarca kişinin birbirleri ile iletişimde kalmasını sağlayan LinkedIn, aslında bir iş bulma kaynağı da denilebilir. Çünkü LinkedIn'de personel, yönetici v.b. arayan birçok işveren söz konusu. Dolayısı ile, linkedin ile iş bulmak imkânsız değil ancak bu yönde bilinmesi gereken birtakım detaylar ve alınması gereken aksiyonlar bulunmaktadır. Eğer siz de iş bulmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları göz önünde bulundurarak, LinkedIn ile bu yöndeki hedefinize daha hızlı ulaşabilirsiniz.

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LinkedIn'de İş Bulmak Kesinlikle Mümkün

• Öncelikle Profilinizi Oluşturun: LinkedIn'e ilk olarak üye olmalısınız, ücretsizdir. Akabinde profilinizi eksiksiz olarak doldurmaya çalışın. Profilinize özen göstermeniz, işverenlerin de dikkatini çekebilecektir. Bu yüzden, kaliteli bir profil fotoğrafı yüklemeniz gerekmektedir.

• Tüm Deneyimlerinizi Ekleyin: LinkedIn profilinizi oluşturduktan sonra, gittiğiniz okulları, geçmişte yaptığınız işleri veya uzmanlık alanlarınızı v.b. tüm bilgileri doldurmanız, sizin yararınıza olacaktır. Çünkü, bu şekilde ortak alanlardaki kişiler ile de daha hızlı iletişim kurabileceksiniz.

İpucu: LinkedIn'de deneyim eklemek, ilgili konularla ilgilenen işverenlerin, personel arayan firmaların da ilgisini çekebilir. Bu yüzden profilinize, tüm deneyim bilginizi, bir nevi online CV gibi düşünerek, eklemeye özen göstermelisiniz. Kesinlikle faydasını göreceksiniz.

• Bağlantı Kurmayı Atlamayın: LinkedIn'de dilediğiniz kişileri ağınıza ekleyebiliyorsunuz. Bu yüzden, profesyonel yöneticileri, işverenleri eklemeyi düşünebilirsiniz. LinkedIn'de iş bulmak için bu yöntemi uygulamanız iyi olacaktır. Çünkü bu şekilde, ilgili kişiler ile direkt kontak kurabilirsiniz. Karşı tarafın sizi ağına kabul etmesi için, dediğimiz gibi kaliteli bir profil fotoğrafı yüklemeyi ve deneyimlerinizi profilinize eklemeyi unutmamalısınız.

• Gruplara Katılmayı Unutmayın: LinkedIn üzerinde onlarca grup var. Dolayısı ile, ilgi alanınız doğrultusunda gruplara katılmayı unutmayın. Bu şekilde, ilgili gruplar sayesinde, olası kariyer fırsatları da yakalayabileceksiniz. İlgili gruplarda aktif olarak, yani etkileşim sağlayarak, profilinizin de dikkat çekmesini sağlayabilmektesiniz.

• Düzenli Paylaşımlarda Bulunun: Profilinizin öne çıkması ve paylaşımlarınızın farklı kişiler tarafından paylaşılıp, daha çok görünür olmanız için, düzenli aralıklarla işiniz veya ilgi alanınız ile ilgili paylaşımlar yapabilirsiniz. Bu şekilde, ilgi çekici bir paylaşımınız popüler olur ise, diğer insanlar bunu paylaştığında, sizin profiliniz de birçok insanın, hatta profesyonellerin bile ilgisini çekebilecektir.

Teknobeyin olarak bu içeriğimizde, linkedin ile iş bulmak hakkında önemli gördüğümüz beş önemli maddeyi, sizler için sıraladık. Kariyer için sağlıklı bir LinkedIn profili oluşturmak günümüzde oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile, LinkedIn'deki iş ağınızı genişletmek ve potansiyel kariyer fırsatlarına da ulaşabilmek adına, yukarıdaki maddelere dikkat etmenizi tavsiye edebiliriz.