Kadın Girişimci Olmak için İzlenecek Yollar Nelerdir?

Girişimcilik dünyasında birçok insan erkeklerin daha baskın olduğunu düşünebilir. Ancak bu tam olarak doğru değil. Çünkü bugün birçok markanın arkasındaki beyinleri kadınlar oluşturmaktadır. Bu yönde ise kadın girişimci olmak için izlenmesi gereken yollar üzerine düşünmek gerekiyor. Sürdürülebilir, kalıcı ve özgün bir iş yapmak için, bazı notlar almakta da fayda var. Teknobeyin ekibi olarak biz de, kadın girişimci olmak için bu yolda, dikkat edilmesi gerekenler üzerine bir content hazırlamak istiyoruz. Umarız bu yola çıkmak isteyen güçlü, kendinden emin ve kendisine güvenen kadınlar için faydalı olacaktır.

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Kadın Girişimci Olmak için İzlenmesi Gereken Yollar

• İş Modelinizi Doğru Belirleyin: Bir kadın yemek yapmak veya el işleri konusunda uzman derecesinde bilgi sahibi olabilir. Ancak girişimcilik dünyasında, bundan gelir elde edebilecek seviyede bi tutum sergilemek de önem arz eder. Yani kendinize bilgi sahibi olduğunuz konuda, bir iş modeli belirmeniz gerekir. Elbette, bu iş modeli ile nasıl para kazanabileceğinizi de belirlemeniz çok önemlidir. İşin sürekliliği ve giderlerin karşılanabilmesi için, bu önemli bir faktör.

• Araştırmanızı Başta Yapın: Belirlediğiniz iş modeli ile ilgili, önceden kimler neler yapmış veya şu anki rakipkileriniz neler yapıyor, elinizden geldiğince detaylı bir araştırma yapın. Rakiplerinizden öğrenebileceğiniz şeyleri öğrenin ve araştırmaya devam edin. Böylelikle, bu yola çıktığınız zaman, sürekli geri dönüp araştırmaları tekrarlamanıza da gerek kalmayacaktır.

• Uzmanlardan Yardım Alın: İlk defa ticaret hayatına, girişimcilik hayatına ayak basıyorsanız, bu yönde tecrübeli olan diğer kadın girişimcilerden bilgi bazında yardım almaktan çekinmeyin. Çevrenizde, bu konularla ilgilenen daha bilgili ve tecrübeli insanlar ile fikir alışverişi yapmayı göz önünde bulundurabilirsiniz.

• Sosyal Medyanın Gücünü Unutmayın: Belirlediğiniz iş modeli çerçevesinde, sosyal medya plâtformlarını mutlaka kullanmalısınız. Örneğin, el işi satışları için Instagram mükemmel bir plâtform olacaktır sizin için. Diğer sosyal medya plâtformlarını da verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Çünkü sosyal medyanının gücü ile, potansiyel müşterilerinize de daha hızlı ulaşabileceksiniz.

• Olumsuz Yorumlara Kulak Asmayın: Ülkemizde kadın girişimci olmak maalesef ki zorlukları da beraberinde getirebilmektedir. Çevrenizden sürekli olarak olumsuz yorum, geri bildirim alabilirsiniz. Bu tip durumlarda ise, kendinize ne kadar güvendiğinizi ve pes etmeme konusunda kendinize verdiğiniz sözleri anımsayın. Hiçbir zaman yıkıcı eleştirileri ise önemsemeyin.

Teknobeyin ekibi olarak bu içeriğimizde sizlerle, kadın girişimci olmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi paylaşmında bulunmaya özen gösterdik. Eğer sizin de bu tip bir düşünceniz veya hedefiniz var ise, bildiklerinizi yorum göndererek, diğer girişimci kadın olmak isteyen ziyaretçilerimiz ile de paylaşmayı düşünebilirsiniz.