Jose Mauro De Vasconcelos Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı; "Jose Mauro De Vasconcelos Kimdir?" 26 Şubat 1920 yılında Rio de Janeiro, Brezilya'da dünyaya gelen Jose Mauro De Vasconcelos, yoksulluk içerisinde, yüzmeyi çok seven ve yüzme şampiyonu olma hayalleriyle büyüdü. Tarım işçiliği, boks antrenörlüğü, garsonluk, balıkçılık gibi çeşitli işlerde çalışan ünlü yazar, yaşamı içerisinde tanıdığı farklı insanlar ve hayatlar ile kitaplarına kaynak sağlamıştır.

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Romanlarında da karakterlerin yoksulluğunu, zorlu yaşamlarını ve şiddeti anlatan ünlü yazarı dünyaya tanıtan eseri, "Şeker Portakalı" adlı eseri olmuştur.

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Şeker Portakalı kitabını 12 günde yazdığını dile getiren Jose Mauro De Vasconcelos, bu kadar ünlü bir eseri bu kadar kısa sürede yazdığınızı söyleyerek hafifletmiyor musunuz sözlerine, "Ama onu 20 yıldan fazla yüreğimde taşıdım." sözüyle vurucu etkisi yapmıştır. Ünlü yazar, 24 Temmuz 1984 yılında hayatını kaybetmiştir.

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Jose Mauro De Vasconcelos Kitapları

Yaban Muzu (1942)

Beyaz Toprak (1945)

Kayığım Rosinha (1962)

Şeker Portakalı (1968)

Güneşi Uyandıralım

Delifişek (1963)

Kardeşim Rüzgar, Kardeşim Deniz

Pissy'nin Öyküsü

Kırmızı Papağan (1953)

Japon Sarayı

Kristal Yelkenli

Hayatın O Güzel Şarkısı (1974)

Çıplak Sokak

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