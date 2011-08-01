Jane Austen Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Bugünkü Kimdir kategorisi yazımız; "Jane Austen Kimdir?" İngiliz roman yazarı olan Jane Austen, 16 Aralık 1775 yılında Hampshire, İngiltere'de dünyaya gelmiştir. 1783 senesinde eğitimine başlayan yazar, kadınlar için olan Abbey okulunda okumuştur. 1789 yılında roman yazmaya başlayan ve 1802 yılında da evlilik teklifi alıp, kabul etmeyen yazarın ilişkisi "Aşkın Kitabı" adlı filmde işlenmiştir.

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Yaşadığı döneme ilişkin tasvirleriyle klasikler içerisinde yer alan Austen, dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Romanlarında başkahraman olarak hep kadın karakter kullanan ünlü yazar, insanların zaaflarını esprili bir anlayış ve zarif bir mizahla eserlerinde işlemiştir.

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"Aşk ve Yaşam", "Emma" ve "İkna" eserleri, film olarak gösterime girmiştir. Ayrıca Gurur ve Ön Yargı, 1995'te dizi olarak yayınlanmıştır ve başarılı olmuştur. 18 Haziran 1817'de göğüs kanserinden ölen Jane Austen, Winchester Katedrali'ne gömülmüştür.

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Jane Austen Kitapları

Sense and Sensibility (Sağduyu ve Duyarlılık)

Pride and Prejudice (Gurur ve Ön Yargı)

Mansfield Park (Mansfield Park'ı)

Emma

Northanger Abbey (Northanger Manastırı)

Persuasion (İkna)

Hayata Geç Kalma

Aşk ve Gurur

Aşk ve Duygu

Aşk ve Arkadaşlık

Aşk; Her Şeye Rağmen

Akıl ve Tutku

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