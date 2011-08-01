Jack London Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

"Jack London Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 12 Ocak 1876 tarihinde San Francisco'da doğan Amerika'lı yazar Jack London, çocukluk yıllarını yoksulluk içerisinde geçirdiğinden 14 yaşında okulu bırakarak hayata atıldı. Yerel kütüphanede sürekli kitap okuyarak kendini eğiten ve geliştiren Jack London; Vahşetin Çağrısı, Martin Eden, Demir Ökçe, Beyaz Diş ve Deniz Kurdu başta olmak üzere elliden fazla kitabın yazarıdır.

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Çoğu eserinde kapitalizmi sert bir dille eleştiren Jack London, eserlerindeki yaşam kavgasını romantik bir tavırla anlatmayı seçmiştir.

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Ayrıca kitapları yabancı dillere en çok çevrilmiş ABD'li yazarlardan biri olan ünlü yazar, 22 Kasım 1916'da, böbrek yetmezliğinden vefat etmiştir.

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Jack London Kitapları

Açlar Ordusu

Âdemden Önce

Alaska Kid

Alın Teri

Altta Kalanlar

Atalarının Tanrısı

Ateş Yakmak

Ay Vadisi

Beyaz Diş

Beyaz Sessizlik

Buck'ın Maceraları

Büyük Serüven

Can Yoldaşı

Cinayet Şirketi

Dehşet Ülkesi

Demir Ökçe

Demiryolu Serserileri

Deniz Kurdu

Direniş

Doğu Yakası

Dönek

Düş Ülkelerine Yolculuk

Güneş Çocuğu

Halk Avcısı

İstiridye Korsanları

Japon Kıyılarında Dehşet

John Barleycorn - Bir Alkoliğin Anıları

Kaptan David Grief

Kıyametten Sonra

Kız, Kar ve Kan

Kızıl Veba

Kurt Dölü

Martin Eden

Meksikalı Devrimci

Midas'ın Müritleri

Ormandan Gelen Ses

Seçme Öyküler

Sevgili Jerry

Sevginin Katıksızı

Şampiyon

Tanrılar ve Köpekler

Uçurum İnsanları

Uzak Diyarlarda

Vahşetin Çağrısı

Yanan Gün

Yanan Günışığı

Yıldızlar Korsanı

Yol

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