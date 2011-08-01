Jack London Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

"Jack London Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 12 Ocak 1876 tarihinde San Francisco'da doğan Amerika'lı yazar Jack London, çocukluk yıllarını yoksulluk içerisinde geçirdiğinden 14 yaşında okulu bırakarak hayata atıldı. Yerel kütüphanede sürekli kitap okuyarak kendini eğiten ve geliştiren Jack London; Vahşetin Çağrısı, Martin Eden, Demir Ökçe, Beyaz Diş ve Deniz Kurdu başta olmak üzere elliden fazla kitabın yazarıdır.
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Çoğu eserinde kapitalizmi sert bir dille eleştiren Jack London, eserlerindeki yaşam kavgasını romantik bir tavırla anlatmayı seçmiştir.
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Ayrıca kitapları yabancı dillere en çok çevrilmiş ABD'li yazarlardan biri olan ünlü yazar, 22 Kasım 1916'da, böbrek yetmezliğinden vefat etmiştir.
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Jack London Kitapları
- Açlar Ordusu
- Âdemden Önce
- Alaska Kid
- Alın Teri
- Altta Kalanlar
- Atalarının Tanrısı
- Ateş Yakmak
- Ay Vadisi
- Beyaz Diş
- Beyaz Sessizlik
- Buck'ın Maceraları
- Büyük Serüven
- Can Yoldaşı
- Cinayet Şirketi
- Dehşet Ülkesi
- Demir Ökçe
- Demiryolu Serserileri
- Deniz Kurdu
- Direniş
- Doğu Yakası
- Dönek
- Düş Ülkelerine Yolculuk
- Güneş Çocuğu
- Halk Avcısı
- İstiridye Korsanları
- Japon Kıyılarında Dehşet
- John Barleycorn - Bir Alkoliğin Anıları
- Kaptan David Grief
- Kıyametten Sonra
- Kız, Kar ve Kan
- Kızıl Veba
- Kurt Dölü
- Martin Eden
- Meksikalı Devrimci
- Midas'ın Müritleri
- Ormandan Gelen Ses
- Seçme Öyküler
- Sevgili Jerry
- Sevginin Katıksızı
- Şampiyon
- Tanrılar ve Köpekler
- Uçurum İnsanları
- Uzak Diyarlarda
- Vahşetin Çağrısı
- Yanan Gün
- Yanan Günışığı
- Yıldızlar Korsanı
- Yol
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