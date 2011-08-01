Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Irvin D. Yalom Kimdir?" 13 Haziran 1931 yılında Amerika'da dünyaya gelen Irvin D. Yalom, çocukluk yıllarını zorluklarla geçirmiş psikiyatrist, varoluşçu, psikoterapist, yazar ve eğitimcidir. Dünyadayken kitap yazmanın insanın arkasında bırakacağı en önemli şey olarak gören Yalom, çocukluğunda sürekli kütüphanelere gidip kitaplar okurdu.

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İlerleyen dönemlerde George Washington Üniversitesinde sanat eğitiminin ardından Boston Üniversitesinde de tıp eğitimi almış ve uzmanlık olarak psikiyatriyi seçmiştir.

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Şimdi de ABD, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri profesörlüğü yapmaktadır. 1970 yılında kaleme aldığı ve ilk eseri olan "Grup Psikoterapisinin Teoriği ve Pratiği"nden sonra birçok eser vermiştir. En popüler eseri "Nietzche Ağladığında"dır.

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Irvin D. Yalom Eserleri

Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği

Nietzsche Ağladığında

Divan

Bugünü Yaşama Arzusu (The Schopenhauer Cure)

Varoluşcu Psikoterapi

Ölüm Korkusunu Yenmek

Şizofreni Terapisi

Alkolizm Terapisi

Anksiyete Terapisi

Annem ve Hayatın Anlamı

Aşkın Celladı

Bağışlanan Terapi

Cinsel Terapi

Depresyon Terapisi

Din ve Psikiyatri

Ergen Terapisi

Evlilik Terapisi

Güneşe Bakmak – Ölümle Yüzleşmek

Her Gün Biraz Daha Yakın

Kısa Süreli Grup Terapileri

Okul Öncesi Çocukların Psikoterapisi

Okul Çağı Çocuklarının Psikoterapisi

Yeme Bozuklukları Terapisi

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Terapisi

Spinoza Problemi / Nazi Subayının Paradoksu

Günübirlik Hayatlar

Bir Psikiyatristin Anıları

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