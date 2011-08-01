Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Irvin D. Yalom Kimdir?" 13 Haziran 1931 yılında Amerika'da dünyaya gelen Irvin D. Yalom, çocukluk yıllarını zorluklarla geçirmiş psikiyatrist, varoluşçu, psikoterapist, yazar ve eğitimcidir. Dünyadayken kitap yazmanın insanın arkasında bırakacağı en önemli şey olarak gören Yalom, çocukluğunda sürekli kütüphanelere gidip kitaplar okurdu.
AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler
AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1
İlerleyen dönemlerde George Washington Üniversitesinde sanat eğitiminin ardından Boston Üniversitesinde de tıp eğitimi almış ve uzmanlık olarak psikiyatriyi seçmiştir.
AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz
Şimdi de ABD, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri profesörlüğü yapmaktadır. 1970 yılında kaleme aldığı ve ilk eseri olan "Grup Psikoterapisinin Teoriği ve Pratiği"nden sonra birçok eser vermiştir. En popüler eseri "Nietzche Ağladığında"dır.
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)
Irvin D. Yalom Eserleri
- Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği
- Nietzsche Ağladığında
- Divan
- Bugünü Yaşama Arzusu (The Schopenhauer Cure)
- Varoluşcu Psikoterapi
- Ölüm Korkusunu Yenmek
- Şizofreni Terapisi
- Alkolizm Terapisi
- Anksiyete Terapisi
- Annem ve Hayatın Anlamı
- Aşkın Celladı
- Bağışlanan Terapi
- Cinsel Terapi
- Depresyon Terapisi
- Din ve Psikiyatri
- Ergen Terapisi
- Evlilik Terapisi
- Güneşe Bakmak – Ölümle Yüzleşmek
- Her Gün Biraz Daha Yakın
- Kısa Süreli Grup Terapileri
- Okul Öncesi Çocukların Psikoterapisi
- Okul Çağı Çocuklarının Psikoterapisi
- Yeme Bozuklukları Terapisi
- Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Terapisi
- Spinoza Problemi / Nazi Subayının Paradoksu
- Günübirlik Hayatlar
- Bir Psikiyatristin Anıları
Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Irvin D. Yalom kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
Yorum bulunmamaktadır.