Huawei P40 Pro, Galaxy S20 Ultra ve Mi 10 Pro Düşük Işık Kamera Testi (Video)

Akıllı telefon piyasasındaki en güçlü modellerin düşük ışık çekimlerindeki performansları karşı karşıya geldi. TechZG isimli YouTube kanalı tarafından Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Pro modellerinin gece çekimlerinde nasıl bir performans sergilediği gösterildi.

AYRICA: Huawei P40 Pro ve Galaxy S20 Ultra Kamera Testi (Video)

DSLR fotoğraf makinelerle yarışacak düzeydeki modellerden Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Pro'da 108 MP'lik; Huawei P40 Pro'da da 50 MP'lik ana kamera yer alıyor. Test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

AYRICA: Huawei P40 Pro ve Xiaomi Mi 10 Pro Kamera Testi (Video)

Huawei P40 Pro, Galaxy S20 Ultra ve Mi 10 Pro Düşük Işık Kamera Testi