Samsung Galaxy S20 Ultra Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Samsung, Unpacked 2020 etkinliği kapsamında S20 ailesini de tanıttı. Bu yazımızda da Galaxy S20 Ultra modelini işliyoruz. Galaxy S20 ailesi, yeni akıllı telefon almayı düşünenler için oldukça etkileyici özellikler sunuyor. Teknik özelliklerin yanı sıra kamera performansı konusunda da fotoğrafçılığı değiştirecekler gibi duruyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri

Ailenin en üst üyesi olan 5G ve LTE destekli Galaxy S20 Ultra, 6,9 inç boyutlarında 3200×1440 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip, 511 ppi piksel yoğunluklu Dinamik AMOLED ekran ile geliyor. Parmak izi sensörü de ekran üzerine entegre edilmiş.

Cihaz, satıldığı bölgeye göre Exynos 990 ya da Snapdragon 865 işlemcisinden ve 12 - 16 GB RAM seçeneklerinden gücünü alıyor.

45W hızlı şarj destekli (15W kablosuz) 5.000 mAh bataryaya sahip olan Galaxy S20 Ultra, microSD ile 1 TB'a kadar artırılabilen 128 - 256 - 512 GB depolama alanı seçenekleri ile geliyor. Ayrıca USB-C bağlantısını kullanan ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunmayan telefon, IP68 sertifikası ile su ile toza karşı dayanıklı oluşunu kanıtlıyor.

Ön tarafında 4K 60 fps video çekebilen 40 MP selfie kamerasına ek olarak, arka tarafında da 8K 30 fps video çekebilen 108 MP F/1.8 geniş açı + 48 MP F/3.5 telefoto + 12 MP F/2.2 ultra geniş açı + derinlik kamerası olmak üzere dörtlü kamera dizilimine sahip olan akıllı telefon, arka kamerasında 10x optik, 100x dijital zoom sunuyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

İki farklı renk seçeneğine sahip olan ve Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Galaxy S20 Ultra, Türkiye fiyatı olarak 11.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Çift SIM destekli ve Galaxy Buds+ kablosuz kulaklığın hediye olduğunu belirtelim. Satın almak istiyorsanız, Samsung sitesi üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ultra Tanıtım Videosu