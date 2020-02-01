Samsung Galaxy S20 Plus Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Unpacked 2020 etkinliği kapsamında S20 ailesini de tanıttı. Bu yazımızda da Galaxy S20 Plus modelini işliyoruz. Galaxy S20 ailesi, yeni akıllı telefon almayı düşünenler için oldukça etkileyici özellikler sunuyor. Teknik özelliklerin yanı sıra kamera performansı konusunda da fotoğrafçılığı değiştirecekler gibi duruyor.

Samsung Galaxy S20 Plus Teknik Özellikleri

Ailenin ortanca üyesi olan 5G ve LTE destekli Galaxy S20 Plus, 6,7 inç boyutlarında 3200×1440 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip, 525 ppi piksel yoğunluklu Dinamik AMOLED ekran ile geliyor. Parmak izi sensörü de ekran üzerine entegre edilmiş.

Cihaz, satıldığı bölgeye göre Exynos 990 ya da Snapdragon 865 işlemcisinden ve 8 - 12 GB RAM seçeneklerinden gücünü alıyor. 8 GB RAM modeli LTE, 12 GB RAM modeli ise 5G destekliyor.

25W hızlı şarj destekli (15W kablosuz) 4.500 mAh bataryaya sahip olan Galaxy S20 Plus, microSD ile 1 TB'a kadar artırılabilen 128 - 256 - 512 GB depolama alanı seçenekleri ile geliyor. Ayrıca USB-C bağlantısını kullanan ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunmayan telefon, IP68 sertifikası ile su ile toza karşı dayanıklı oluşunu kanıtlıyor.

Ön tarafında 4K 60 fps video çekebilen 10 MP selfie kamerasına ek olarak, arka tarafında da 8K 30 fps video çekebilen 12 MP F/1.8 geniş açı + 64 MP F/2.0 telefoto + 12 MP F/2.2 ultra geniş açı + derinlik kamerası olmak üzere dörtlü kamera dizilimine sahip olan akıllı telefon, arka kamerasında 3x optik, 30x dijital zoom sunuyor.

Samsung Galaxy S20 Plus Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Üç farklı renk seçeneğine sahip olan ve Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Galaxy S20 Plus, Türkiye fiyatı olarak 9.299 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Çift SIM destekli ve Galaxy Buds+ kablosuz kulaklığın hediye olduğunu belirtelim. Satın almak istiyorsanız, Samsung sitesi üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.