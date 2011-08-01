Samsung Galaxy Z Flip Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Samsung, Unpacked 2020 etkinliği kapsamında yeni akıllı telefon modellerini görücüye çıkardı. Etkinliğin dikkat çeken modeli ise dikey katlanabilir Samsung Galaxy Z Flip oldu. Galaxy Fold modelinde ekran üstünde kullanılan plastik yerine Galaxy Z Flip, ekran üzerindeki esneyebilen cam ile daha sağlam.

Samsung Galaxy Z Flip Teknik Özellikleri

6.7 inç boyutlarında 2636×1080 piksel Dinamik AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, arka kısmında da 1.05 inçlik 300×116 piksel sAMOLED bilgi ekranı ile karşımıza çıkıyor. Buradan bildirimler, aramalar ve pil ömrü gibi konularda hızlı bilgi sunuluyor.

Ayrıca ekranın belli açılarda açık durabildiğini ve 90 dereceli açıda masa üzerine bırakılıp görüşmeli sohbet yapılabildiğini söyleyelim. Ayrıca bu özelliğiyle belli açılarda tripod olarak da kullanılabilir.

Snapdragon 855 Plus ile 8 GB RAM bellek ile güçlendirilen model, 3.300 mAh kablolu şekilde 15W hızlı şarj veya kablosuz olarak da 9W şarj destekli bataryaya sahip. Dahili olarak 256 GB depolama sunan akıllı telefonun microSD kart desteklemediğini belirtelim.

Kamera tarafında ise arkada 12 MP F/2.2 ultra geniş açı + 12 MP F/1.8 geniş açı olmak üzere çiftli kamera ile önünde de 10 MP F/2.4 selfie kamerası bulunan telefon, 4K çözünürlükte 60 fps video çekebiliyor.

Bağlantı olarak USB-C kullanan ve parmak izi sensörünün yan tarafta konumlandırıldığı akıllı telefon, parlak mor ve parlak siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Android 10 işletim sistemi ve One UI 2.0 arayüzü ile kutusundan çıkacak olan Galaxy Z Flip, Türkiye fiyatı olarak 13.499 TL ile satın alınabiliyor. Satın almak isteyenler, Samsung sitesinden ön sipariş verebilirler. Telefonun Avrupa fiyatı ise 1.380 dolar.

Samsung Galaxy Z Flip Tanıtım Videosu