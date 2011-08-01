Kamera testi videolarına bir yenisi daha eklendi. Huawei P40 Pro ve Samsung Galaxy S20 Ultra kameraları performanslarını göstermek için karşımızda. Galaxy S20 Ultra'da 108 MP'lik ana kameraya karşılık, Huawei P40 Pro'da ise 50 MP'lik ana kamera bulunuyor. Akıllı telefonların kamera testinde nasıl performans sergilediklerini merak ediyorsanız, aşağıdaki kamera testi videosunu izleyebilirsiniz. Görüşlerinizi yorum olarak aşağıdan belirtebilirsiniz. İyi seyirler...

AYRICA: Huawei P40 Pro ve Xiaomi Mi 10 Pro Kamera Testi (Video)

Huawei P40 Pro ve Samsung Galaxy S20 Ultra Kamera Testi Video