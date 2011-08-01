Kamera özellikleri ile tüketicilerin dikkatini çeken, Huawei P40 Pro ile Xiaomi Mi 10 Pro akıllı telefon modelleri kamera testiyle karşımızda. Yayınlanan test videosuna baktığımızda bazı çekimlerde P40 Pro'nun bazı çekimlerde de Mi 10 Pro'nun daha başarılı olduğunu görüyoruz. Ayrıca görüleceği gibi gece performansında Huawei P40 Pro bir adım daha önde duruyor. Son olarak, Huawei P40 Pro’da F/1.9 diyaframlı 50 MP, Xiaomi Mi 10 Pro'da da 108 MP ana kameranın bulunduğunu belirtelim.

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Akıllı telefonların kamera testinde nasıl performans sergilediklerini merak ediyorsanız, aşağıdaki kamera testi videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Huawei P40 Pro ve Xiaomi Mi 10 Pro Kamera Testi Video