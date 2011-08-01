Xiaomi Mi 10 Pro ve Huawei P30 Pro Kamera Karşılaştırması (Video)

Xiaomi Mi 10 Pro ve Huawei P30 Pro akıllı telefonları kamera performansı videosu ile karşımızda. Mi 10 Pro 108 MP'lik ana kameraya, Huawei P30 Pro ise 40 MP'lik ana kameraya destek veriyor. Bu akıllı telefon modellerinden hangisinin daha iyi kamera performansı gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki karşılaştırma videosunu izleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Pro ve Huawei P30 Pro Kamera Testi