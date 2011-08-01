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Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max Şarj Testi (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:14 - Tarih: 12 Mart 2020 - Yorum: 0

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Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro MaxYouTube kanallarının yaptığı akıllı telefon karşılaştırmaları devam ediyor. Şimdi yapılan test ise telefonların şarj performansına odaklanıyor. Tech/NickBrazer isimli YouTube kanalı Xiaomi Mi 10 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Apple iPhone 11 Pro Max üzerinde şarj testi gerçekleştirmiş.

Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max Şarj Testi

Adaptörlerine bakacak olursak, Mi 10 Pro'da 50 Watt, Galaxy S20 Ultra'da 45 Watt, iPhone 11 Pro Max modelinde ise 18 Watt şarj adaptörünün olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonların nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki şarj testi videosunu izleyebilirsiniz.

Mi 10 Pro, Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max Şarj Testi

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