Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Huawei, mart ayının başında uygun fiyatlı P40 Lite modelini tanıtmış, ardında da mart ayı sonunda da P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus adlı yeni amiral gemilerini duyurmuştu. Yaklaşık 1 ayın sonunda da Huawei P40 Pro Plus modeli dışındaki akıllı telefonlar ülkemizde satışa sunuldu. Böylelikle, Huawei online mağazası üzerinden satışta olan telefonların fiyatları da belli olmuş oldu.

Huawei P40 Lite, P40 ve P40 Pro modellerinin Türkiye fiyatı sırasıyla; 3.199 TL, 8.499 TL, 11.999 TL. Ayrıca cihazları satın almak isteyenlerin, 1 TL fark ile FreeBuds 3 kablosuz kulaklığa sahip olabileceklerini de belirtelim.