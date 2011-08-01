Gözler daima vücudunuzun en önemli iletişim araçlarıdır. Birine bir şeyi anlatmak, hissettirmek için her zaman gözlerinizle temasa geçersiniz. Ancak bunun için yeteri kadar etkileyici bakışlar doğuştan gelen özellikleriniz arasında olmayabilir. Bu durumlar için "gözleri büyük göstermek için eyeliner (göz kalemi) nasıl sürülür?" ya da gözleri büyük gösteren makyaj hakkında araştırma yapabilirsiniz.
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Gözlerinizi Büyük Gösteren Göz Makyajı!
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Bu yazımızda sizlere gözleri büyük göstermek için internet üzerinden bulduğum en iyi videolardan ikisini paylaşacağım, böylece nasıl büyük ve etkileyici gözlere sahip olabileceğinize dair bir fikriniz olacak.
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İki videoyu da izlemenizi öneririm, ancak ben videoları kahve - siyah ve renkli gözler için ikiye ayırdım. Keyifli makyajlar dilerim!
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Kahve - Siyah Gözler için;
Renkli Gözler için;
Gözleri büyük gösteren makyaj için paylaştığımız videoları inceleyebilir ve deneyebilirsiniz. Kendi deneyimlerinizi bize yorum olarak yazmayı unutmayın.
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