Arama motoru devi Google, sadece arama üzerine değil, birçok çerçevede ürün geliştirmekte ve bunlara ev sahipliği yapmaktadır. Gmail'den YouTube'a, Android'den Blogger'a birçok servisi elinde bulunduran ve bunları sürekli geliştirmeye devam eden Google'ın kuruluş hikâyesi de bir o kadar ilginç. Teknobeyin ekibi olarak sizlerle bu içeriğimizde, google kuruluş hikâyesi üzerine bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz. Her gün belki de binlerce kez ziyaret ettiğimiz bu web sitesinin kuruluş hikâyesini bilmek ve hatırlamak gerektiğine inanmaktayız.

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Google Kuruluş Hikâyesi (Büyük Başarı Öyküsü)

Larry Page, eğitimi için Stanford Üniversitesi'ne gitmeye karar verir ve o zamanlarda orada okuyan Sergey Brin ise, kendisine etrafı gezdirmekle görevlendirilir. Söylentilere göre ilk başlarda pek anlaşamasalar da, daha sonra oldukça sıkı dost olacaklardır. Akabinde ikili, web üzerindeki sayfaları spesifik algoritmalar çerçevesinde listeleyen ve önem derecesine göre gösteren bir arama motoru fikri üzerinde çalışmaya başlayacaklardır.

İlk zamanlarda bu arama motorunun adını BackRub olarak belirleseler de, daha sonra Google olmasına karar verirler. Google anlamı ise, matematiksel bir ifadenin biraz da olsa değişimi ile ortaya çıkan bir kelime olarak açıklanabilir. Günümüzde ise Google'ı bilmeyen, duymayan yoktur desek yalan olmaz.

İlk zamanlarda Google'ın ofisi, YouTube'un şu anki CEO'su olan Susan Wojcicki'nin garajında idi. Burada ise Google ile ilgili birçok şeyin de temeli atılmıştır. Ancak günümüze gelecek olur isek, Google'ın 100 bin üzerinde çalışanı bulunuyor ve birçok ülkede oldukça renkli ofisi söz konusudur.

Her gün milyarca arama yapılan Google'ın, ev sahipliği yaptığı diğer yazılımlar ile dünyanın en değerli şirketleri arasında yer aldığını söylemeye gerek bile yok. Çünkü kendi reklâmını yapmaya ihtiyaç duymayacak kadar önemli bir marka hâline gelen Google, "daha iyi arama yanıtları verebilmek," düşüncesi doğrultusunda kendisini geliştirmeye devam etmektedir.

Sonuç olarak 1998'de, Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google, günümüzde birçok işkolunun doğmasına, sektörün gelişmesine yardımcı olmuştur. Google'ın kuruluş hikâyesi ise bu yüzden bilinmeyi hak ediyor. Çünkü İnternet üzerinden çalışan neredeyse tüm firmalarda bir izi bulunan Google, takdiri hak eden ve yaptıkları ile de gerçek anlamda dünyayı değiştiren bir marka olmayı başarmış durumda diye düşünmekteyiz. İyi ki varsın Google!