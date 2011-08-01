Google Dokümanlar Metin Vurgulama Nasıl Yapılır? Renkli Metin Vurgulama Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar’ı kullanarak metin oluştururken, bilhassa önemli kelime ya da cümleleri renkli olarak vurgulamak isteyebilirsiniz. Bu bağlamda, Google Dokümanlar metin vurgulama - renkli metin vurgulama nasıl yapılır? örnek bir anlatımla gösteriyor olacağız.

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Google Dokümanlar Metin Vurgulama - Renkli Metin Vurgulama

Öncelikle, Google Dokümanlar açık iken, vurgulamak istediğiniz metni seçin ve akabinde, editör araçlarından, “Vurgu rengi” özelliğine tıklayın.

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Buradan, dilediğiniz bir rengi seçin.

AYRICA: Google Dokümanlar Metni Renkli Yazma Nasıl Yapılır?