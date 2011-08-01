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Google Dokümanlar Metin Vurgulama Nasıl Yapılır? Renkli Metin Vurgulama Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 21:18 - Tarih: 23 Mayıs 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar’ı kullanarak metin oluştururken, bilhassa önemli kelime ya da cümleleri renkli olarak vurgulamak isteyebilirsiniz. Bu bağlamda, Google Dokümanlar metin vurgulama - renkli metin vurgulama nasıl yapılır? örnek bir anlatımla gösteriyor olacağız.

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Google Dokümanlar Metin Vurgulama - Renkli Metin Vurgulama

  • Öncelikle, Google Dokümanlar açık iken, vurgulamak istediğiniz metni seçin ve akabinde, editör araçlarından, “Vurgu rengi” özelliğine tıklayın.

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Google Dokümanlar Metin Vurgulama Nasıl Yapılır? - 1

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  • Buradan, dilediğiniz bir rengi seçin.

AYRICA: Google Dokümanlar Metni Renkli Yazma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Metin Vurgulama Nasıl Yapılır? - 2
  • Son olarak, ilgili metninizi kontrol edin.
Google Dokümanlar Metin Vurgulama Nasıl Yapılır? - 3

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