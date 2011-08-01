Google Dokümanlar’ı kullanarak içerik oluştururken, kelime ya da cümleleri renkli yazmak isteyebilirsiniz, bu mümkündür. Google Dokümanlar ile ilgili içeriklerimizi hazırlarken, Google Dokümanlar metni renkli yazma nasıl yapılır? bu konuya da yer vermek istedik. Eğer kelime veya cümleleri renkli yazmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları takip etmeniz bu yönde yeterli olacaktır.

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Google Dokümanlar Metni Renkli Yazma

Google Dokümanlar açık iken, renkli yazmak istediğiniz metni seçin ve akabinde, üst menüdeki editör araçlarından, “Metin Rengi” ögesine tıklayın.

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Buradan, metninize vermek istediğiniz, dilediğiniz rengi seçin.